Alyona Alyona назвала кращих друзів в українському шоу-бізнесі

За словами артистки, найбільше вона дружить з Монатиком, Аліною Паш та Джамалою. До Джамали Alyona Alyona навіть заходила в гості.

"Ну, перш за все ми дуже тісно спілкуємося з Дімою Монатиком, з Аліною Паш, з MamaRika, Джамалою. В кулуарах дуже тепло спілкуємося з усіма, напевно. Кожен підійде, щось та й скаже", – поділилася Alyona Alyona.

Реп-зірка зізналася, що вірить у дружбу між чоловіком і жінкою, а вона сама є доказом того, що ця дружба існує. Приміром, з близьким другом вона відпочивала в Єгипті, незважаючи на те, що у нього є дівчина.

"У мене був дуже насичений період – і зима, і літо, і карантин, тому ми не так часто бачилися. А тут у нього випала відпустка і у мене, я запропонувала поїхати, от і поїхали. Він і путівку знайшов і допоміг все організувати. У нього є дівчина, вона нормально поставилася, бо вона знає, що ми вже 13 років дружимо. Це нормально. Я можу приїхати до них ночувати, або він до мене", – розповіла артистка.

З ким із артистів Alyona Alyona дружить найбільше (відео: youtube.com/Світське життя)

Вона зазначила, що з чоловіками дружити їй подобається навіть більше, ніж з жінками:

"Дівчата люблять більше якісь плітки в підлітковому віці. Далі у дорослому житті ділити чоловіків. З чоловіками простіше", - заявила виконавиця.