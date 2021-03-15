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Alyona Alyona назвала лучших друзей в украинском шоу-бизнесе

Автор: Lite

Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, с кем из звезд украинского шоу-бизнеса она хорошо дружит, а также призналась, верит ли в дружбу между мужчиной и женщиной.

Исполнительница разоткровенничалась в разговоре с Катей Осадчей в рамках интервью для "Светской жизни".

По словам артистки, больше всего она дружит с Монатиком, Алиной Паш и Джамалой. К Джамале Alyona Alyona даже заходила в гости.

"Ну прежде всего мы очень тесно общаемся с Димой Монатиком, с Алиной Паш, с MamaRika, Джамалой. В кулуарах очень тепло общаемся со всеми, наверное. Каждый подойдет, что-то да и скажет", – поделилась Alyona Alyona.

Рэп-звезда также призналась, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной, а она сама является доказательством того, что эта дружба существует. К примеру, с близким другом она отдыхала в Египте, несмотря на то, что у него есть девушка.

"У меня был очень насыщенный период – и зима, и лето, и карантин, поэтому мы не так часто виделись. А тут у него выпал отпуск и у меня, я предложила поехать, вот и поехали. Он и путевку нашел и помог все организовать. У него есть девушка, она нормально отнеслась, потому что она знает, что мы уже 13 лет дружим. Это нормально. Я могу приехать к ним ночевать, или он ко мне", – рассказала артистка.

С кем из артистов Alyona Alyona дружит больше всего (видео: youtube.com/Світське життя)

Она отметила, что с мужчинами дружить ей нравится даже больше, чем с женщинами:

"Девушки любят больше какие-то сплетни в подростковом возрасте. Далее во взрослой жизни делить мужчин. С мужчинами проще", - заявила исполнительница.

Напомним, ранее Alyona Alyona рассказала о своем новом романе и заявила, что она очень счастлива. Лицо и личность избранника артистка пока что не раскрывает.

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Новости Украины Alyona Alyona
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