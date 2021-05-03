Alyona Alyona шокувала інтимними зізнаннями, Мішина і Еллерт розвіяли чутки про розставання: топ гучних новин тижня

Alyona Alyona робила інтимні зізнання

Alyona Alyona не соромиться пікантних тем. Не так давно співачка стала учасницею сміливої фотосесії. А тепер висловилася про своє інтимне життя. У відвертому інтерв'ю Олена зізналася, що, як і багатьом дівчатам, їй траплялося обманювати партнера про оргазм. Але цей шлях в результаті не призводить ні до чого хорошого. Адже по суті ти позбавляєш задоволення себе. Тому краще сміливо говорити про свої бажання, а іноді навіть показувати.

"Або говори, або ще краще - покажи. Можеш показати спочатку сама, а людина потім відтворить, де там ерогенна зона і де потрібно натиснути або поцілувати", - пояснила реперша. Також Alyona Alyona підкреслила, що сам оргазм для неї - не завжди мета. Адже вона "ловить кайф від усього процесу".

Alyona Alyona розповіла про свій інтим (instagram.com/alyona.alyona.official)

Катя Осадча вагітна третьою дитиною

Відома телеведуча Катя Осадча підтвердила чутки про свою вагітність. Це буде друга дитина в їхній родині з Юрієм Горбуновим. Перший син пари Іван з'явився на світ в лютому 2017-го року незабаром після того, як вони одружилися. Незважаючи на те що хлопчикові вже виповнилося 4, Катя і Юрій досі не показали шанувальникам його обличчя. Потайна парочка, мабуть, дуже забобонна.

Нагадаємо, для Осадчої це буде третя дитина - телеведуча виховує 18-річного сина Іллю, якого народила в шлюбі з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком. Так що Катя називає себе "поки не мамою-героїнею, але багатодітною".

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розвіяли чутки про розставання

Популярна актриса і гуморист стали однією з улюблених пар українського шоу-бізнесу. Тому новина про проблеми в парі стала для шанувальників громом серед ясного неба. Але, схоже, криза минула. Олександр виклав на своїй сторінці новий ролик, в якому назвав Ксенію "коханою". Так що з цього можна сміливо судити, що "холостячка" і її обранець, як і раніше, закохані і щасливі. Проте, спільні фото у своєму блозі з Олександром, які Ксенія видалила, вона так і не відновила.

Ксенія Мішина поки не повернула спільні фото в блог (фото: instagram.com/misha.k.ua)