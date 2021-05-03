Alyona Alyona шокировала интимными признаниями, Мишина и Эллерт развеяли слухи о расставании: топ громких новостей недели

Alyona Alyona делала интимные признания

Alyona Alyona не стесняется пикантных тем. Не так давно певица стала участницей смелой фотосессии. А теперь высказалась о своей интимной жизни. В откровенном интервью Алена призналась, что, как и многим девушкам, ей случалось обманывать партнера об оргазме. Но этот путь в итоге не приводит ни к чему хорошему. Ведь по сути ты лишаешь удовольствия себя. Поэтому лучше смело говорить о своих желаниях, а иногда даже показывать.

"Или говори, или еще лучше - покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздаст, где там эрогенная зона и где нужно нажать или поцеловать", - объяснила рэперша. Также Alyona Alyona подчеркнула, что сам оргазм для нее - не всегда цель. Ведь она "ловит кайф от всего процесса".

Alyona Alyona рассказала о своем интиме (instagram.com/alyona.alyona.official)

Катя Осадчая беременна третьим ребенком

Известная телеведущая Катя Осадчая подтвердила слухи о своей беременности. Это будет второй ребенок в их семье с Юрием Горбуновым. Первый сын пары Иван появился на свет в феврале 2017-го года вскоре после того, как они поженились. Несмотря на то что мальчику уже исполнилось 4, Катя и Юрий до сих пор не показали поклонникам его лицо. Скрытная парочка, видимо, весьма суеверна.

Напомним, для Осадчей это будет третий ребенок - телеведущая воспитывает 18-летнего сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком. Так что Катя называет себя "пока не мамой-героиней, но многодетной".

Катя Осадча и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ксения Мишина и Александр Эллерт развеяли слухи о расставании

Популярная актриса и юморист стали одной из любимых пар украинского шоу-бизнеса. Поэтому новость о проблемах в паре стала для поклонников громом среди ясного неба. Но, похоже, кризис миновал. Александр выложил на своей странице новый ролик, в котором назвал Ксению "любимой". Так что по этому можно смело судить, что "холостячка" и ее избранник по-прежнему влюблены и счастливы. Тем не менее, общие фото в своем блоге с Александром, которые Ксения удалила, она так и не восстановила.

Ксения Мишина пока не вернула общие фото в блог (фото: instagram.com/misha.k.ua)