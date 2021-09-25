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Alyosha у відвертому боді і на підборах засвітила тонку талію і похилі стегна

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Олена Тополя, відома як Alyosha, побалувала шанувальників несподіваним гарячим контентом. Артистка поділилася кадрами з вельми пікантної фотосесії і похвалилася розкішною фігурою.

Ефектні фото виконавиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Мама трьох дітей позувала на білому тлі у відвертому чорному боді з грайливими вирізами в зоні декольте. Настільки відвертий лук вона доповнила туфлями на шпильці і масивними сережками. Розпущене волосся і нюдовий макіяж завершують томний образ Олени.

35-річна співачка красиво позувала в спокусливих позах, демонструючи струнку талію, похилі стегна і довгі ніжки.

Alyosha показала струнку фігуру у відвертому вбранні (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Красіва женщіна гуляє по зданію. Ромка придумав підпис під фото і нову фразу для пісень", - підписала знімки Alyosha.

Фолловери погодилися з сином співачки і викупали її в компліментах.

  • Оце так фігура! Мати трьох дітей! Це шок
  • А Ромка розуміє суть речей. Хороший у нього смак!
  • Ну, як для багатодітної матері, ви виглядаєте шикарно, думаю, що ще одна дитина сас ще більше прикрасить!
  • Занадто красива
  • Шикарна фігура
  • Ну дійсно ж дуже гарна!!!
  • Захоплююся Вами. Шикарна
  • Олена, чудово виглядаєте, мега крута праця над собою
  • Красунечка, браво
  • Шикарна красуня, чудова мама, модель
  • Фігура у Вас приголомшлива!
  • Ось вам, будь ласка, Мама трьох дітей!!! СУПЕР

Нагадаємо, раніше Alyosha і Тарас Тополя зворушили романтичним фотосетом на честь 11-ї річниці відносин.

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Тарас ТополяAlyosha