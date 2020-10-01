Ані Лорак на початку кар'єри і зараз: як змінювався образ зірки

Ані Лорак розпочала свій шлях на музичний олімп в далекому 1992 році, і швидко завоювала успіх завдяки музичному таланту, своїй природній красі та чарівності, а також неповторному стилю.

Як за ці роки змінювався образ артистки, яка днями відсвяткувала 42-річчя, і чому він завжди залишався впізнаваним, розбирався Lite.

Уродженка міста Кіцмань під Чернівцями захопилася музикою ще в ранньому дитинстві, а перший помітний успіх на естраді здобула у віці 14 років на першому чернівецькому фестивалі "Первоцвіт-92". А ось сценічний псевдонім, під яким її зараз знають мільйони, Кароліна взяла в березні 1995-го.

Вже тоді Ані Лорак почала створювати також особистий "фірмовий" образ і при виборі концертних костюмів, які підкреслювали струнку фігуру співачки. Наряд юної артистки в той час цілком могли назвати відвертими та навіть пікантним: коротенький білий міні-топ, чорна жилетка і шорти.

Ані Лорак у 1995 році (фото: instagram.com/anilorak)

У цьому ж році Ані Лорак стала активно завойовувати популярність, виступаючи як в Україні, так і в РФ. 16-річна артистка тоді прикрасила свій образ ефектним червоним "мундиром", який одягала поверх блискучого міні-топа...

Ані Лорак у 1995 році (фото з відкритих джерел)

...а також почала експериментувати із зачіскою.

Ані Лорак у 1996 році (фото з відкритих джерел)

На початку 1996 року вийшов у світ дебютний альбом співачки "Хочу літати", і незабаром Ані Лорак змогла похвалитися своєю першою великою перемогою в Нью-Йорку в США - на конкурсі "Big Apple Music 1996" молода зірка виконала пісню "Боже Мій", яка, як нещодавно зізналася артистка в Instagram, йде з нею по життю.

На архівному відео можна помітити, що своїй прихильності до топів дівчина тоді також не змінила.

Відео: Ані Лорак у 1996 році на концерті в США

Вже з 1998 року Ані Лорак стала при виборі гардеробу більше акцентувати на нарядах, що підкреслюють спокусливу фігуру і форми, з відкритою зоною декольте...

Ані Лорак у 1998 році (фото з відкритих джерел)

... і далі ця тенденція з початку 2000-х тільки посилилася.

Ані Лорак у 2002 році (фото з відкритих джерел)

У 2008 році Ані Лорак представляла Україну на "Євробаченні". Виконання хіта "Shady Lady" принесло співачці друге місце у фіналі престижного міжнародного конкурсу.

Для свого виступу артистка вибрала "гарячий" і розкішний наряд, який демонстрував - зірці крім голосу та артистизму є що показати глядачеві.

Ані Лорак на Євробачення-2008 (фото: скріншот з відео)

Ані Лорак на Євробачення-2008 (фото з відкритих джерел)

У наступному році Ані Лорак вийшла заміж за громадянина Туреччини Мурата Налчаджіолу, який заради коханої перебрався до України ще у 2004-му. Співачка під час вагітності часто з'являлася на обкладинках глянцевих журналів і не припиняла публічний образ життя, брала участь у фотосесіях.

Ані Лорак у 2011 році (фото: voiceshowbiz.com)

Зараз Ані Лорак виховує доньку Софію (артистка в розлученні з минулого року) і продовжує активно займатися естрадою. Українська співачка, яка з 2014 року проживає в РФ і там будує музичну кар'єру, довгі роки не зраджує своєму образу і посилено стежить за розкішною фігурою і великою кількістю сміливих облягаючих нарядів у гардеробі.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак раптово заговорила про Україну і зізналася, що хоче потішити фанів у рідній країні.

Нагадаємо також, що нещодавно Ані Лорак розповніла до невпізнання - на відео показали те, чого не приховаєш у фотошопі.