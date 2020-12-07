Ані Лорак зганьбилася на "Пісні року": всі обговорюють її вбрання

Українська співачка Ані Лорак, яка виїхала жити в Росію, виступила на "Пісні року" в Москві. Але шанувальники стали обговорювати не її спів, а наряд, в якому вона виступала. Справа в тому, що артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з виступу в костюмі бежевого кольору з подяками продюсеру Ігорю Крутому, що дав їй можливість виступити на цьому концерті.

"Пам'ятаю маленькою дівчинкою я дивилася цей фестиваль і мріяла, щоб одного разу мою пісню назвали піснею року. Сьогодні у мене безліч нагород і всі вони виткані з вашої любові! Спасибі, що завжди поруч, наша взаємна любов!" - написала Лорак під фото.

Але ось сам знімок і образ зірки зовсім не сподобався підписникам. Багато людей написали, що такий костюм дуже повнить і взагалі невигідно підкреслює фігуру.

Зазначимо, що співачка вибрала для виступу обтягуючий костюм з люрексом і з піджаком, що дуже підкреслює стегна і додає їм об'єм. Укладку Лорак зробила незвичайну теж - її волосся завили в кучері.

Ані Лорак виступила на пПсні року (фото: instagram.com/anilorak)

Багато шанувальників розкритикували наряд співачки та висловили свої емоції.

Убогий костюм

Фу, зіпсувала фігуру

Кім Кардашьян

Силіконова лялька

Ну, і *опа

Груди, як у Сердючки

Костюм дуже повнить!.

Але були і ті, кому образ Ані Лорак припав до душі.

Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що це вогонь.

Яка ви яскрава і сяюча! Дуже чекаю на Новий рік, щоб побачити ваш номер! Впевнена, буде круто.

Бомбезний костюм. Ви дуже гарна.

Як ми писали раніше, Ані Лорак показала свій розкішний особняк під Москвою за 3 мільйони євро.

до Речі, українська виконавиця Софія Ротару взяла участь в російській "Пісні року".