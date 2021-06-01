Ані Лорак "роздяглася" і занурилася в блакитну лагуну: пристрасні фото і відео

Музична історія від першої особи покликана надихнути слухачів віддатися головному почуттю і бути щасливими в моменті.

Ані стала музою і натхненницею (фото: прес-служба співачки)

Локацією для екранізації романтичного сюжету був обраний один з наймальовничіших островів на Мальдівах. Знімальний процес тривав три дні, а режисером виступила Катя Царик. Роль головного героя виконав відомий український актор Олег Загородній.

47-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукні

Під час зйомок Ані Лорак без страховки і спеціального навчання вперше занурилася під воду у відкритому океані. Доводилося надовго затримувати дихання, в довгій сукні зі шлейфом заплутувалися ноги, але, незважаючи на всі труднощі, артистці вдалося здійснити задумане режисером.

Важливо боротися за мрію (фото: прес-служба співачки)

У відеокліпі ані змінила чотири образи, які розкривають її як музу, надихаючу свого обранця не тільки красою, але і неосяжною жіночою енергією.

"Головний лейтмотив відео - потрібно міцно тримати свою мрію. Власне, як і в житті. Коли ми зустрічаємо любов, важливо не розгубити це почуття, незважаючи на всі зовнішні сили і перешкоди", - говорить артистка.