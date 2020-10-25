Ані Лорак заговорила про "гідність" в день місцевих виборів (фото)

Опальна українська співачка зробила заяву в Instagram
Українська співачка Ані Лорак, яка виїхала жити в Росію, зробила багатозначну заяву в Instagram. Співачка написала про гідність, і необхідність обирати свій шлях. Шанувальники по-різному поставилися до підпису співачки під фото. Також користувачі Instagram оцінили look артистки.
"Мені завжди подобалося обирати свій шлях. Бути собою і не втрачати гідності", - написала знаменитість під фото.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Для фотографії артистка приміряла шовкову куртку-бомбер, чорний укорочений топ і чорні шкіряні штани-кльош. До речі, ця модель штанів стала справжнім трендом ще влітку. Зараз же всі блогери й модниці мають в запасі кілька пар штанів такого фасону.
Шанувальники коментували не тільки зовнішній вигляд артистки, але і ставили питання, коли артистка планує приїхати на Батьківщину. Також фанати все ще продовжують підозрювати роман між Кароліною Куєк (справжнє ім'я артистки) і Сергієм Лазарєвим.
Скріншоти
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак емоційно розповіла про особисте життя.
Також повідомлялося, що Ані Лорак змінилася до невпізнання. На карантині артистка набрала вагу, і якщо на фото можна щось відретушувати, то відео показує всі недоліки.