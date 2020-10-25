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Ані Лорак заговорила про "гідність" в день місцевих виборів (фото)

Автор: Lite

Опальна українська співачка зробила заяву в Instagram

Українська співачка Ані Лорак, яка виїхала жити в Росію, зробила багатозначну заяву в Instagram. Співачка написала про гідність, і необхідність обирати свій шлях. Шанувальники по-різному поставилися до підпису співачки під фото. Також користувачі Instagram оцінили look артистки.

"Мені завжди подобалося обирати свій шлях. Бути собою і не втрачати гідності", - написала знаменитість під фото.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Для фотографії артистка приміряла шовкову куртку-бомбер, чорний укорочений топ і чорні шкіряні штани-кльош. До речі, ця модель штанів стала справжнім трендом ще влітку. Зараз же всі блогери й модниці мають в запасі кілька пар штанів такого фасону.

Шанувальники коментували не тільки зовнішній вигляд артистки, але і ставили питання, коли артистка планує приїхати на Батьківщину. Також фанати все ще продовжують підозрювати роман між Кароліною Куєк (справжнє ім'я артистки) і Сергієм Лазарєвим.

  • Більше ніколи такі штани не одягай... У тебе й так короткі ноги, а ти робиш їх ще коротше.
  • Ляяя, брюки очманіти!
  • Кароліна - ви богиня. Коли концерти на Батьківщині?
  • Ваші слова мотивують!
  • І все-таки пряме волосся тобі личить більше!!! Це на мій, чоловічий погляд.
  • Це ви на побачення з Лазарєвим зібралися?
  • Що за стиль? Я завжди милувалася вашим стилем і з нетерпінням чекала нових фото, тепер це якийсь кошмар.
  • Що за дивний напис?

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Нагадаємо, що раніше Ані Лорак емоційно розповіла про особисте життя.

Також повідомлялося, що Ані Лорак змінилася до невпізнання. На карантині артистка набрала вагу, і якщо на фото можна щось відретушувати, то відео показує всі недоліки.

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Новини України Ані Лорак