Анна Різатдінова дала топ-5 порад, які допоможуть вам викинути дурні думки з голови

Як покращити настрій? Цим питанням кожен з нас задається час від часу. І ось Анна Різатдінова дала поради, які точно допоможуть "бути на позитиві".
Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року поділилася своїми лайфхаками за лаштунками зйомок шоу Нового каналу "Де логіка?".
Увімкніть улюблену музику
Ще зі спортивної юності обожнюю Лану Дель Рей і Майкла Джексона. Їхні пісні свого часу допомагали мені відганяти погані думки й зосередитися на головному. І досі надихають на нові досягнення.
Займіться спортом
Це мій улюблений антистрес. Якщо хочеш позбутися поганих думок, біжи у спортзал. І не обов'язково тягати гантелі, розслабитися й зарядитися позитивом прекрасно допоможуть йога або пілатес.
Змініть обстановку
Коли хочеться підзарядки, найкраще зібрати речі й вирушити у подорож. Достатньо лише кількох днів. Ось я, наприклад, після напруженого 2020-го вирішила почати новий рік з подорожі в Карпати, а потім полетіла в ОАЕ.
Танцюйте
Неодноразово говорила, що якщо б не гімнастика, то професійно зайнялася б танцями. Це моя розрада.
Дивіться улюблене кіно
Вечорами після тренувань я приходила втомлена і вмикала такі фільми як "Роккі". Нам рекомендували їх дивитися, щоб надихатися. Зараз мій графік не завжди дозволяє таку розкіш, як подивитися кіно чи, тим більше, серіал. Але вони дуже відволікають і дарують гарний настрій.
Ганна Різатдінова (фото: прес-служба Нового каналу)