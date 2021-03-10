Артем Пивоваров вперше розповів про сімейну таємницю і вразив піснею на слова Франка

За словами артиста, його дідусь повністю замінив йому батька.

"Тому, коли я, наприклад, приходив в школу і нам видавали на той час талони, якщо ти з неповноцінної сім’ї, щоб міг піти до їдальні і там щось собі придбати, я не брав цей талон. Я розумів, що в мене є татусь, тільки він трішечки старший. Плавати вчив мене, грати в футбол, і відстоювати свою точку зору, бути незалежним. Ми з ним їздили на буряки, картоплю. Вчив мене їздити за кермом", - поділився співак.

Зараз у Артема, окрім мами і бабусі, є ще сестра і брат по татовій лінії.

"Маленьке містечко (Пивоваров родом із Вовчанська на Харківщині - ред.), кожен знає один одного. Ми навіть колись в одній школі навчались. Один одного називали: "О, брат, привіт, як справи?". Ми зустрічались і разом навіть гуляли. Батько не з ним. В нього його прізвище. Тому я навіть вдячний своїй мамі за те, що в мене її прізвище", - розповів співак.

До речі, Пивоварова - прізвище мами Артема, на яку він дуже схожий. А брат співака схожий на їхнього батька. Є ще у них молодша сестра, вже з третьої родини тата.

"І мені здається, що він не з ними також проживає. Є байка, історія про те, що він проживає не в Україні. Та я його ніколи не хотів знайти. Коли ти розумієш, що є якась рідна людина, десь там, яка навіть жодного разу не захотіла зустрітися з тобою, скоріш за все вона не вірить в те, що ти її людина", - запевнив Пивоваров.

Зауважимо, що днями Артем озвучив "Тріолет" Івана Франка в аудіоверсії книги пригодницької історичної драми "Плеяда".

"Мені запропонували записати "Тріолет", але коли я приїхав на запис, в моїй голові з'явилася мелодія під акомпанемент гітари, і ми вирішили покласти текст на музику. В результаті у нас вийшла глибока, прониклива, душевна пісня", - поділився артист.