Артем Пивоваров впервые рассказал о семейной тайне и поразил песней на слова Франко

По словам артиста, его дедушка полностью заменил ему отца.

"Поэтому, когда я, например, приходил в школу и нам выдавали в то время талоны, если ты с неполноценной семьи, чтобы мог пойти в столовую и там что-то себе приобрести, я не брал этот талон. Я понимал, что у меня есть отец, только он немного старше. Плавать учил меня, играть в футбол, и отстаивать свою точку зрения, быть независимым. Мы с ним ездили собирать свеклу, картофель. Учил меня ездить за рулем", - поделился певец.

Сейчас у Артема кроме мамы и бабушки, есть еще сестра и брат по папиной линии.

"Маленький городок (Пивоваров родом из Волчанска Харьковской области - ред.), каждый знает друг друга. Мы даже когда-то в одной школе учились. Друг друга называли: "О, брат, привет, как дела?". Мы встречались и даже гуляли вместе. Отец не с ним. У него его фамилия. Поэтому я даже благодарен своей маме за то, что у меня ее фамилия", - рассказал певец.

К слову, Пивоварова - фамилия мамы Артема, на которую он очень похож. А брат певца похож на их отца. Есть еще у них младшая сестра, уже из третьей семьи папы.

"И мне кажется, что он не с ними также проживает. Есть байка, история о том, что он проживает не в Украине. И я его никогда не хотел найти. Когда ты понимаешь, что есть какой-то родной человек, где-то там, который даже ни разу не захотел встретиться с тобой, скорее всего он не верит в то, что ты его человек", - заверил Пивоваров.

Отметим, что на днях Артем озвучил "Тріолет" Ивана Франко в аудиоверсии книги приключенческой исторической драмы "Плеяда".

"Мне предложили записать "Триолет", но когда я приехал на запись, в моей голове появилась мелодия под аккомпанемент гитары, и мы решили положить текст на музыку. В результате у нас получилась глубокая, проникновенная, душевная песня", - поделился артист.