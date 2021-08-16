Ассія Ахат згадала, як заробляла на вулиці: "техніка тоді була феєрична"

"Коли я була солісткою Національної філармонії, то зарплати, звичайно, були у нас низькі. Пізніше мені пощастило пройти стажування в музичній академії в Ніцці і там моїм першим заробітком була гра на вулиці в складі квартету. Ми просто ставили футляр на асфальт, починали грати і навколо збиралася величезна кількість людей. В той момент я себе відчувала нібито в великому залі Національної філармонії. Я грала вже настільки досконало, що доводила Моцарта в темпі алегро до віваччі! Мені вже самій було цікаво, наскільки я можу, як Perpetuum Mobile, грати, техніка тоді була феєрична!" - розповіла вона.

Ассія Ахат (фото: прес-служба артистки)

Артистка зізналася, що по-справжньому великі гроші почала заробляти тільки тоді, коли з класичної музики перейшла в шоу-бізнес.

"Справжній заробіток, звичайно ж, в шоу-бізнесі на корпоративах. Сюди я прийшла з інструментальною музикою, але для музичних продюсерів сама по собі скрипка є складним інструментом, він не радійний і неформатний. Тому команда, з якою я працювала, хотіла скоріше зрушити мене в пісенний жанр, хоча я цьому опиралася. Але Руслану Квінті першому вдалося мене переконати. Ми почали писати з ним пісні і це було дуже цікаво. Все було зовсім по-іншому, інше звуковидобування, інакше, ніж в скрипці, більш того - я ніколи раніше не чула свій голос в навушниках! Ця робота настільки мене захопила, що я почала випускати альбом за альбомом. І це були зовсім різні пісні", - зізналася зірка.

Ассія Ахат (фото: прес-служба артистки)

Не обійшлося і без обговорення особистого життя. Як відомо, Ассія Ахат щаслива в шлюбі вже понад 20 років. Тому, не приховуючи, змогла поділитися секретами щасливого сімейного життя.

"Ми почали жити разом, коли вже пройшли певну школу життя. До зустрічі з Ігорем, я встигла побувати у шлюбі, у нього так само був цей досвід. Тому ми вже були навчені власними помилками, стали більш осмислено ставитися один до одного і розуміти, що "слово не горобець: вилетить - не зловиш", - поділилася артистка.