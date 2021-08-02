Серпень, море і кохання: Лілія Ребрик в бікіні підкорила ніжністю з чоловіком

Лілія позувала на піску в чорному бікіні з верхом без бретелей, яке підкреслило її струнку і підтягнуту фігуру. Пляжний лук доповнюють сонцезахисні окуляри, розпущене волосся, обличчя без косметики і щаслива посмішка.

Крім того, Ребрик розчулила фоловерів сімейною ідилією з чоловіком - на деяких кадрах вони ніжно обіймають один одного і виглядають закоханими.

"Серпень, море і кохання... А про роботу ми подумаємо завтра", - підписала барвисті фото артистка.

Лілія Ребрик в Болгарії похвалилася фігурою в бікіні і романтикою з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачам мережі припали до душі сонячні фото зоряної пари і вони залишили їм багато теплих слів в коментарях.