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Август, море и любовь: Лилия Ребрик в бикини покорила нежностью с мужем

Автор: Марина Настевич

По примеру многих звезд телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким отправилась в отпуск на море. Она порадовала поклонников красочными снимками с отдыха и похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

Эффектными кадрами из Болгарии ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Лилия позировала на песке в черном бикини с верхом без бретелей, которое подчеркнуло ее стройную и подтянутую фигуру. Пляжный лук дополняют солнцезащитные очки, распущенные волосы, лицо без косметики и счастливая улыбка.

Кроме того, Ребрик умилила фолловеров семейной идиллией с супругом - на некоторых кадрах они нежно обнимают друг друга и выглядят влюбленными.

"Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра", - подписала красочные фото артистка.

Лилия Ребрик в Болгарии похвасталась фигурой в бикини и романтикой с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователям сети пришлись по душе солнечные фото звездной пары и они оставили им много теплых слов в комментариях.

  • Найпрекрасніші, сонячні, улюблені!
  • самая лучшая и красивая пара Украины!!!
  • Ви таке класне подружжя! Щастячка вам!
  • Бомбезні. Ліля ти бомба ракета
  • Як приємно спостерігати за щасливою сімейною парою! А не за отими, що розлучаються, скандалять не бережуть сім'ю.
  • Вы молодеете
  • Класс! Романтика
  • Красивая пара! Счастья вам!!!
  • Моя любимая пара! Глядя на вас, веришь в любовь и счастливый брак. Браво, вы - лучшие!
  • Круто, молодці! Гарна пара та чудова сім'я!!!
  • Как приятно смотреть на Вас. Вы супер!!!!
  • Вы очень красивая
  • Дуже гарні і щасливі!

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание.

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Лилия Ребриктелеведущая