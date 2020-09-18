Аж слинки потекли: Леся Нікітюк розохотила апетитними фото з відпустки

Леся Нікітюк втекла від осені в теплу і сонячну Туреччину, де з задоволенням засмагає і плаває в морі. Звичайно ж, не обходиться і без гарячих фото в купальнику, якими телеведуча регулярно балує своїх підписників.

На нових кадрах у своєму Instagram Леді Ле продемонструвала округлі груди і пружний животик - вона зображена в джинсових микрошортах і короткому фіолетовому топі. При цьому на відпочинку знаменитість явно вирішила розслабитися і дозволити собі деякі смаколики.

Так, в руках Нікітюк тримає тарілку з солодкими панкейками з шоколадом і волоськими горішками, грайливо посміхаючись.

У підпису ж Леся присягнулася, що це був перший і останній раз.

"Перший і останній раз зробила собі панкейк! Клянусь", - підписала апетитні фото ведуча.

Леся Нікітюк вразила апетитними формами і кількістю солодкого на відпочинку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери оцінили яскраві кадри Нікітюк і активно дивуються в коментарях, як їй вдається зберігати струнку фігуру з таким харчуванням.

Леся,ти відьма, жреш і не товстієш

Ну.. Це як мінімум непристойно... Коли панкейк на фото поряд з такою фігурою. Лесю, що Ви робите? Зупініться. Бо в людей когнітивний дисонанс нагряне

Як можна стільки їсти і так чудово виглядати?

Чекаємо нове шоу - ЛЕ КАЧАЛКА

Вдавилася слиною

саме з таким грайливим поглядом і дають обіцянки

Виглядає апетитно

Леся, ти БАГИНЯ. дуже гарна

Блинчиковая пізанська вежа. Якщо дуже хочеться, але не можна, то можна.

Нагадаємо, зваблива Леся Нікітюк покрасувалася в мікробікіні і приголомшила довжиною своїх ніжок.

Раніше Леся Нікітюк показала свій морський заплив в Туреччині. Ведуча в шкільні роки займалася плаванням, тому знає різні стилі.