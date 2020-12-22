Бабуся подарувала: онук Пугачової показав розкішну квартиру в центрі Москви

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков показав свою шикарну квартиру в центрі Москви. Житло подарувала йому зоряна бабуся відразу після весілля. Коли пара в'їхала в чотирикімнатні апартаменти, там вже був зроблений ремонт.

Екскурсію в хоромах Микита провів у програмі "Зірки зійшлися" на каналі НТВ. Зазначимо, що Микита Пресняков одружився на Олені Красновій в 2017 році, їх роман тривав три роки, а потім вони вирішили узаконити відносини.

Примадонна подарувала молодим квартиру, яка була укомплектована всім необхідним. Парочці залишалося тільки додати туди милі серцю дрібнички. Микита розповідає, що гості приходили і дарували різноманітні сувеніри новоспеченій сім'ї.

Житло зроблено в білому сучасному стилі. У вітальні стоїть зручний диван, на якому подружжя обожнюють проводити час разом.

Також в квартирі є і величезний, білий рояль. За музичним інструментом весь вільний час проводить Микита. Хлопець - музикант.

А ось кухня оформлена в чорному стилі. Тут є вся необхідна побутова техніка, але Олена готує дуже рідко і в основному вегетаріанські страви.

У вітальні працює і Альона. На великому столі вона придумує нові моделі суконь і жакетів. Де буде дитяча подружжя поки не думали. Поки що всю свою любов вони віддають німецькому шпіцу - Джуні.

Нагадаємо, що батьки Микити - це Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков. Хлопець з дитинства займається музикою, а також акторською майстерністю. Зараз йому 29 років, і він довгий час навчався в Лондоні.

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