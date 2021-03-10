Банда красунь: Нікітюк і Каменських у відвертому міні з подругами порівняли зі світовими легендами
Настя Каменських незабаром презентує нову вибухову відеороботу на пісню "Дівчата рулять" – прем'єра треку відбулася напередодні 8 березня. Виявилося, що в кліпі кучерявої красуні знялися її зіркові подруги, які покажуть усім, як треба веселитися.
Фото завзятої дівочої компанії опублікувала в Instagram Даша Астаф'єва.
"Скоро у маленькій моєї улюбленої помадки-кучерики Насті Каменських виходить нове відео на пісню "Дівчата рулять". А ми поки присядемо, почекаємо ... Було круто!" - підписала яскравий кадр Даша.
На фото можна побачити відому фешн-фотографа Соню Плакидюк, популярного блогера і дизайнера Таню Парфильєву, Лесю Нікітюк, Настю Каменських і її подругу – дизайнера Анну Андрійчук-Завгородню. Схоже, в кліпі буде і сама Дашу, але поки це залишається інтригою.
Настя Каменських з Лесею Нікітюк та зірковими подружками незабаром порадує новим кліпом (фото: instagram.com/da_astafieva)
Фото вийшло веселим і атмосфернм, а знамениті дівчини на ньому виглядають сексуально і привабливо.
Леся продемонструвала нескінченні ніжки, Соня вбралася в піканте міні, взула босоніжки на високих підборах і масивній платформі і доповнила образ оригінальними червоними шкіряними знімними нарукавниками. Настя вирішила не відставати від подруг і вбралася в міні зі шнурівкою, довершуючи зухвалий образ замшевими чобітьми-панчохами.
Шанувальники не встояли перед бандою красунь і повідомили, що не можуть дочекатися виходу кліпу.
- Як же класно, яскраво і зірково, чекаємо з нетерпінням
- Нереально. Як же дочекатися?
- Банда красунь!
- Ви приголомшливі
- Яке гарне фото
- Spice girls
- Естетичний вибух. Скільки краси на одному фото
До речі, Настя Каменських більше доби провела на знімальному майданчику і навіть зважилася на б'юті-експеримент заради нової видовищної роботи.