Барських, Могилевська та Полякова: скільки зароблять зірки в новорічну ніч

Скоро Новий рік і українські артисти традиційно виступають у святкову ніч. При цьому через пандемію деякі зірки шоу-бізнесу трохи підняли новорічний тариф.

Не всі артисти хочуть працювати на Новий рік, тому деякі все ж залишаться вдома разом з родиною. Це стосується Потапа і Насті Каменських, і ONUKA. Про це повідомляє "Страна".

Співачка TAYANNA виступить в комплексі Verholy Relax Park, який знаходиться під Полтавою. Новорічний пакет на 2 ночі і 3 дні (з 31 грудня по 2 січня), починається від 29 500 гривень за людину при розміщенні в напівлюксі. Якщо ж розміщення буде в котеджі, то це обійдеться вже 45 тисяч грн.

Шоумен Діма Коляденко планує виступити на приватному заході за 7 тисяч доларів.

Наталя Могилевська традиційно дає концерти в новорічну ніч. Її виступ на корпоративі обійдеться у 25-30 тисяч доларів.

Оля Полякова у новорічну ніч на сцену підніметься тричі. Вона виступить на одній приватній вечірці, а після - в готелі на воді Bakkara і в комплексі Osocor Residence. За словами івент-менеджерів, новорічний корпоратив зі співачкою коштує близько 50 тисяч доларів.

Запит також є і Дмитра Монатіка. При цьому команда артиста планує зустріти Новий рік на сцені з підопічними продюсерського лейблу Діми - Ліда і Ніно Басилая з їх сольними програмами. Виступ трьох артистів буде коштувати близько 100 тисяч доларів.

У Макса Барських в новорічну ніч заплановано три виступи і концерт. За це він отримає близько 220 тисяч доларів.

Нагадаємо, Софія Ротару після Москви виступила на шоу "95 Кварталу".

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