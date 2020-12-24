Барских, Могилевская и Полякова: сколько заработают звезды в новогоднюю ночь

Скоро Новый год и украинские артисты традиционно выступают в праздничную ночь. При этом из-за пандемии некоторые звезды шоу-бизнеса немного подняли новогодний тариф.

Не все артисты хотят работать на Новый год, поэтому некоторые все же останутся дома вместе с семьей. Это касается Потапа и Насти Каменских, и ONUKA. Об этом сообщает "Страна".

Певица TAYANNA выступит в комплексе Verholy Relax Park, который находится под Полтавой. Новогодний пакет на 2 ночи и 3 дня (с 31 декабря по 2 января), начинается от 29 500 гривен за человека при размещении в полулюксе. Если же размещение будет в коттедже, то это обойдется уже 45 тысяч грн.

Шоумен Дима Коляденко планирует выступить на частном мероприятии за 7 тысяч долларов.

Наталья Могилевская традиционно дает концерты в новогоднюю ночь. Ее выступление на корпоративе обойдется в 25-30 тысяч долларов.

Оля Полякова в новогоднюю ночь на сцену поднимется трижды. Она выступит на одной частной вечеринке, а после - в отеле на воде Bakkara и в комплексе Osocor Residence. По словам ивент-менеджеров, новогодний корпоратив с певицей стоит около 50 тысяч долларов.

Запрос также есть и на Диму Монатика. При этом команда артиста планирует встретить Новый год на сцене с подопечными продюсерского лейбла Димы - Лида Ли и Нино Басилая с их сольными программами. Выступление трех артистов будет стоить около 100 тысяч долларов.

У Макса Барских в новогоднюю ночь запланировано три выступления и концерт. За это он получит около 220 тысяч долларов.

Напомним, София Ротару после Москвы выступила в шоу "Квартала 95".

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