Вагітна Емілі Ратаковскі показала ніжне відео і дещо ще

Емілі Ратаковскі вагітна! Цією радісною новиною американська модель і актриса поділилася в своєму Instagram-акаунті.

Крім того, 29-річна зірка показала зворушливе відео, на якому вона позує абсолютно голою, показуючи кругленький животик.

"Я буду дорожити цим відео, поки живу", - написала Емілі.

Топ-модель Емілі Ратаковскі чекає дитину!

Цікаво, що Ратаковскі зробила зізнання про те, що вона в положенні, спеціально для журналу Vogue.

"У цьому ексклюзивному відео для обкладинки Емілі Ратаковскі розкриває свою вагітність. Режисер Лена Данем описує цей короткометражний фільм як "противагу оголошення про народження дитини в журналі People", - йдеться в анотації до відео, яке було опубліковано 26 жовтня.

На кадрах Емілі показує свій похід на УЗД, позує без одягу, приймає ванну. Також можна побачити, як батько майбутньої дитини цілує свою кохану в животик.

Світові селебретіз активно вітають дівчину з такою радісною подією.

Емілі Ратаковскі зізналася, що вагітна під час фотосесії

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