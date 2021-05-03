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Вагітна Катя Осадча з синочком на руках заговорила про минуле життя

Новость на русском → Туреччина, Понеділок 03 травня 2021 15:38
Вагітна Катя Осадча з синочком на руках заговорила про минуле життя Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном, а також компанією друзів полетіла до сонячної Туреччини. Ведуча довго зберігала головну таємницю і тільки недавно публічно заявила – вона чекає третього малюка! Юрій давно мріяв про доньку і навіть говорив про це в інтерв'ю. Шанувальники пари вважають, що у зіркового подружжя народиться саме дівчинка. А поки Катя безтурботно насолоджується сонцем, морем і хорошою компанією, не забуваючи ділитися атмосферними знімками в своєму фотоблозі.

В Instagram Катя опублікувала барвистий фотосет на білосніжній яхті.

На деяких фото щаслива ведуча загоряє під ласкавим сонцем в легкій сорочці-туніці, сидячи на палубі і оголивши стрункі довгі ніжки. На одному з кадрів вона відображена в купальнику та тримає в обіймах синочка Івана. Обличчя малюка пара досі так і не показала підписникам.

"Блакить, на яку можна дивитися вічність. У минулому житті я однозначно жила біля моря, або була моряком, адже в цьому житті-краще моря може бути тільки море", - поділилася враженнями та емоціями теледіва.

Вагітна Катя Осадча з синочком на руках заговорила про минуле життя

Вагітна Катя Осадча з синочком на руках заговорила про минуле життя

Вагітна Катя Осадча з синочком на руках заговорила про минуле життя

Катя насолоджується відпочинком на морі (фото: instagram.com/kosadcha)

Передплатники ведучої розділили пристрасть Каті до моря і безкрайніх водних просторів. Деякі з них відзначили, що їм миліше гори, але всі зійшлися на думці, що подорожі відновлюють і надихають. Не обійшлося і без компліментів для майбутньої мами.

  • Краса
  • Яка розкішна жінка
  • Розкішно
  • Дуже красиві фото!

До слова, Юрій Горбунов розчулив мережу спільним фото з вагітною дружиною біля знаменитого дерева бажань в турецькому Мармарисі.

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