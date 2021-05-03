Беременная Катя Осадчая с сыночком на руках заговорила о прошлой жизни

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном, а также компанией друзей улетела в солнечную Турцию. Ведущая долго хранила главную тайну и только недавно публично заявила – она ждет третьего малыша ! Юрий давно мечтал о дочке и даже говорил об этом в интервью. Поклонники пары считают, что у звездных супругов родится именно девочка. А пока Катя беззаботно наслаждается солнцем, морем и хорошей компанией, не забывая делиться атмосферными снимками в своем фотоблоге.

На некоторых фото счастливая ведущая загорает под ласковым солнцем в легкой рубашке-тунике, сидя на палубе и обнажив стройные длинные ножки. На одном из кадров она запечатлена в купальнике в обнимку с сыночком Иваном. Лицо малыша пара до сих пор так и не показала подписчикам.

"Блакить, на яку можна дивитися вічність. В минулому житті я однозначно жила біля моря, або була моряком, адже в цьому житті - краще моря може бути тільки море", - поделилась впечатлениями и эмоциями теледива.

Катя наслаждается отдыхом на море (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей разделили страсть Кати к морю и бескрайним водным просторам. Некоторые из них отметили, что им милее горы, но все сошлись на мысли, что путешествия восстанавливают и вдохновляют. Не обошлось и без комплиментов для будущей мамы.