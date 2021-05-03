Вагітна Катя Осадча з синочком на руках заговорила про минуле життя

На деяких фото щаслива ведуча загоряє під ласкавим сонцем в легкій сорочці-туніці, сидячи на палубі і оголивши стрункі довгі ніжки. На одному з кадрів вона відображена в купальнику та тримає в обіймах синочка Івана. Обличчя малюка пара досі так і не показала підписникам.

"Блакить, на яку можна дивитися вічність. У минулому житті я однозначно жила біля моря, або була моряком, адже в цьому житті-краще моря може бути тільки море", - поділилася враженнями та емоціями теледіва.

Катя насолоджується відпочинком на морі (фото: instagram.com/kosadcha)

Передплатники ведучої розділили пристрасть Каті до моря і безкрайніх водних просторів. Деякі з них відзначили, що їм миліше гори, але всі зійшлися на думці, що подорожі відновлюють і надихають. Не обійшлося і без компліментів для майбутньої мами.