Вагітній Василісі Фроловій відмовили в допомозі в пологовому будинку через COVID-19

Вагітна українська телеведуча Василіса Фролова, яка перед Новим роком заразилася коронавірусом, розповіла про те, як в одному з державних пологових будинків їй відмовили в допомозі.

Фролова зазначила, що лікар не захотіла провести обстеження та призначити лікування. Крім того, їй не захотіли надати номер лікаря. Про цей інцидент телеведуча розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Хвора? Не ходіть до нас! Якщо щось ургентне - викликайте швидку, але тільки до нас не приїздіть!" - так Фроловій відповіли в лікарні.

Вона також розповіла, що один раз прийшла на прийом до свого лікаря по запису, але коли лікар вийшла з кабінету, то запитала, чи не через годину призначений прийом, а після цього пішла курити.

Крім того, вона написала, що після зараження COVID-19 їй потрібна була консультація лікаря за результатами аналізів. Але вона протягом трьох днів не могла додзвонитися до фахівця.

"В черговий раз, коли я попросила мені передзвонити, я випадково почула голос лікаря. Вона, як завжди, відповіла: "Та не можу я з нею говорити, мене взагалі головний лікар викликає". Без зайвих церемоній мені відповіли: "Вона не хоче з вами розмовляти", і кинули трубку!" - заявила Фролова.

Нагадаємо, вагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнями.

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