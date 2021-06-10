Безпрограшне поєднання: Вікторія Бекхем показала стильний образ в дусі 70-х

Вікторія позує в білій футболці з принтом, а також джинсах з високою посадкою, розкльошених від коліна. Такий образ в дусі 70-х зараз на піку популярності. Вікторія доповнила його недбалою укладкою, а також легким макіяжем. Вийшло стильно і незвично!

Також в галерею вона додала знімок, на якому підібрала до топу джинси в іншому стилі: прямі, з вилогами.

Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Одержима нашою футболкою #Pride2021! Робіть покупки прямо зараз на victoriabeckham.com, 100% виручки йде на @aktcharity, щоб продовжити фінансування приголомшливої роботи, яку вони проводять по боротьбі з бездомною молоддю ЛГБТ + у Великобританії.

Не можу дочекатися, коли побачу, як ви одягнете свою. Будь ласка, відзначте мене на своїх фотографіях!", - не змогла стримати захоплення дружина Девіда Бекхема.