Безсоромна MАRUV в пікантній білизні "підірвала" мережу: роздяглася б зовсім!

MАRUV (Анна Корсун) за прикладом своїх українських колег вирішила не сидіти в Києві, а відправиться в ОАЕ. Зовсім нещодавно вона разом з чоловіком Олександром і своїм творчим колективом повернулася з Туреччини, де не тільки відпочивала, але й виступала. Тоді співачка розбурхала мережу зміною іміджу – вона постала перед шанувальниками з білим каре. І поки вона освоюється на курорті, вирішила порадувати шанувальників новими еротичними жаркими кадрами.

В Instagram співачка особисто демонструє відвертий комплект еротичної білизни під назвою Black Devil власного іменного бренду. Вбрання чорного кольору нагадує її пікантні БДСМ-костюми, які співачка так любить показувати на сцені.

Її подруга Леся Нікітюк не встояла перед пікантним вбранням. "Красиво", - залишила коментар вона. Шанувальники приєдналися до думки ведучої.

Жінка в кожній клітинці тіла, вогненна і незвичайна

Оооо! Розкішне і гаряче. Шикарно

Так роздяглася б вже зовсім

Сексі

Неперевершена

Чудово

Ой,безсоромна

Ось це секс

Смачно

Спокуслива

Дуже сміливо

Ось це просто кайф!

Вогонь

До речі, Ганна показала перше відверте селфі з ОАЕ. Вона сфотографувала себе у ванній кімнаті в одних трусиках і футболці. Співачка з'явилася з довгим чорним хвилястим волоссям і в береті.

MARUV показала перше фото з ОАЕ (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що раніше MАRUV завела мережу гарячим виступом і отримала порцію критики.