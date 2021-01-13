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Безсоромна MАRUV в пікантній білизні "підірвала" мережу: роздяглася б зовсім!

Автор: Lite

MАRUV (Анна Корсун) за прикладом своїх українських колег вирішила не сидіти в Києві, а відправиться в ОАЕ. Зовсім нещодавно вона разом з чоловіком Олександром і своїм творчим колективом повернулася з Туреччини, де не тільки відпочивала, але й виступала. Тоді співачка розбурхала мережу зміною іміджу – вона постала перед шанувальниками з білим каре. І поки вона освоюється на курорті, вирішила порадувати шанувальників новими еротичними жаркими кадрами.

В Instagram співачка особисто демонструє відвертий комплект еротичної білизни під назвою Black Devil власного іменного бренду. Вбрання чорного кольору нагадує її пікантні БДСМ-костюми, які співачка так любить показувати на сцені.

Її подруга Леся Нікітюк не встояла перед пікантним вбранням. "Красиво", - залишила коментар вона. Шанувальники приєдналися до думки ведучої.

  • Жінка в кожній клітинці тіла, вогненна і незвичайна
  • Оооо! Розкішне і гаряче. Шикарно
  • Так роздяглася б вже зовсім
  • Сексі
  • Неперевершена
  • Чудово
  • Ой,безсоромна
  • Ось це секс
  • Смачно
  • Спокуслива
  • Дуже сміливо
  • Ось це просто кайф!
  • Вогонь

До речі, Ганна показала перше відверте селфі з ОАЕ. Вона сфотографувала себе у ванній кімнаті в одних трусиках і футболці. Співачка з'явилася з довгим чорним хвилястим волоссям і в береті.

MARUV показала перше фото з ОАЕ (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що раніше MАRUV завела мережу гарячим виступом і отримала порцію критики.

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