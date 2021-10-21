RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Божевільна енергія": популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання

Автор: Lite

Співачка і блогер Uliana Royce представила новий трек "Drama Queen" напередодні свого першого сольного концерту, який відбудеться 22 жовтня в київському клубі Atlas.

Цікаво, що ця пісня не увійде до альбому Уляни, але, зізнається дівчина, "сил стримувати в собі всю цю божевільну енергію більше немає".

"Ми вирішили відкрити завісу і трохи познайомити вас з новою музикою і з абсолютно новою Uliana Royce. "Drama Queen" - це, звичайно, пісня про кохання. Але про кохання театральне, понадчуттєве, іноді грайливе, аж до перегравання. Немає сенсу про нього говорити, але є сенс слухати", - коментує нову роботу співачка.


Текст пісні "Drama Queen":

Я знаю твой почерк
И что между строчек
И все что ты хочешь
И что между строчек
И каждый кусочек
Сложился в цепочку
Простую цепочку
И я ставлю точку

Драма меня не пугает
Ни капли
Drama Queen
Как домино разрушая
Я решаю
Но не знаю
Только ты
Намекаешь
Как всегда

Припев:

Не исчезай
Мне видно край
Я звук сирен
В твоем сознании
Без оправданий
Молилась Дездемона
Снова снова и снова
Я ливень вновь
Так лью

Я вижу тебя как рентген
Я беру в плен
Это твой тлен
Я слышу, что слышу
И я не обижусь нет
Вижу свет

Так бывает например
Это внутренний инстинкт
Как так
Я попала в твой вольер
Не смотря на мой барьер
Я тут

Припев.

Uliana Royce (фото: instagram.com/uliana_royce)

Нагадаємо, раніше Uliana Royce показала яскраве відео на пісню "Jump", яку написав Артем Пивоваров. І такого в Україні не робив ще ніхто.

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу