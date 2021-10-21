"Божевільна енергія": популярна блогерка порадувала новою піснею про кохання

Співачка і блогер Uliana Royce представила новий трек "Drama Queen" напередодні свого першого сольного концерту, який відбудеться 22 жовтня в київському клубі Atlas.
Цікаво, що ця пісня не увійде до альбому Уляни, але, зізнається дівчина, "сил стримувати в собі всю цю божевільну енергію більше немає".
"Ми вирішили відкрити завісу і трохи познайомити вас з новою музикою і з абсолютно новою Uliana Royce. "Drama Queen" - це, звичайно, пісня про кохання. Але про кохання театральне, понадчуттєве, іноді грайливе, аж до перегравання. Немає сенсу про нього говорити, але є сенс слухати", - коментує нову роботу співачка.
Текст пісні "Drama Queen":
Я знаю твой почерк
И что между строчек
И все что ты хочешь
И что между строчек
И каждый кусочек
Сложился в цепочку
Простую цепочку
И я ставлю точку
Драма меня не пугает
Ни капли
Drama Queen
Как домино разрушая
Я решаю
Но не знаю
Только ты
Намекаешь
Как всегда
Припев:
Не исчезай
Мне видно край
Я звук сирен
В твоем сознании
Без оправданий
Молилась Дездемона
Снова снова и снова
Я ливень вновь
Так лью
Я вижу тебя как рентген
Я беру в плен
Это твой тлен
Я слышу, что слышу
И я не обижусь нет
Вижу свет
Так бывает например
Это внутренний инстинкт
Как так
Я попала в твой вольер
Не смотря на мой барьер
Я тут
Припев.
Uliana Royce (фото: instagram.com/uliana_royce)
Нагадаємо, раніше Uliana Royce показала яскраве відео на пісню "Jump", яку написав Артем Пивоваров. І такого в Україні не робив ще ніхто.