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Як завжди бездоганна: 55-річна Сінді Кроуфорд захопила квітучим зовнішнім виглядом (відео)

Новость на русском → США, Четвер 25 лютого 2021 20:28
Як завжди бездоганна: 55-річна Сінді Кроуфорд захопила квітучим зовнішнім виглядом (відео) Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Сінді Кроуфорд показала нове відео, яке вона зі своєю командою записувала для Meaningful Beauty - власного косметичного бренду легендарної моделі. І, як зазвичай, захопила мережа своїм нестаріючим зовнішнім виглядом.

У відео вона постала в стильному вбранні, з розкішною зачіскою і макіяжем і просто підкорила мережу!

Сінді приміряла образ total white, який зазвичай має властивість зорово повнити, але тут зіграв як раз навпаки: він підкреслив, якою стрункою залишається фігура моделі, якій нещодавно виповнилося 55. В простій білій футболці і джинсах, Кроуфорд виглядає по-справжньому гламурно завдяки укладці хвилями і насиченому макіяжу.

Сінді, як і раніше, гарна (відео: instagram.com/cindycrawford)

"Яка прекрасна!", "Приголомшлива", "Просто бездоганна", "Дивна", "Краса, краса!", "Просто майстер своєї справи", "Як завжди яскраво сяєш!", "Твоє волосся просто дивовижне", - пишуть фанати.

Нагадаємо, серед секретів своєї нев'янучої краси Сінді Кроуфорд називала режим дня, правильне харчування і водний баланс. А з більш практичних порад: регулярне відвідування косметолога і використання відповідних вашій шкірі засобів. Також супермодель обожнює сауну і навіть обладнала її у себе вдома.

Раніше Сінді знялася для чергової глянцевої обкладинки, де блиснула бездоганною фігурою.

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