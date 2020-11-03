Бив і принижував: Джонні Депп програв суд проти екс-дружини Ембер Херд

Днями закінчилися судові розбірки між Джонні Деппом і його екс-дружиною Ембер Херд з приводу його рукоприкладства. Причому не на користь актора. Після розгляду всіх доказів суд визнав 57-річного актора винним у побитті 34-річної колишньої дружини.

Джонні Депп програв справу виданню (фото: instagram.com/johnnydepp)

Нагадаємо, актор подав в суд на видання The Sun за те, що в квітні 2018-го року вони опублікували статтю, в якій говорилося, що Депп бив Херд. За запевненнями знаменитого актора, його обмовили. Херд в свою чергу привела в приклад 14 випадків, коли вона піддавалася домашньому насильству з боку чоловіка за час їх нетривалих сімейних відносин. Вона в найдрібніших подробицях розповіла про ці випадки, згадавши, що вони відбувалися в основному під впливом наркотиків і алкоголю.

Ембер Херд має намір і далі відстоювати права (фото: instagram.com/amberheard)

У свою чергу Депп пред'явив Херд зустрічні звинувачення, розповівши, що й сам не раз піддавався насильству з боку актриси. До того ж в його підтримку виступили Ванесса Параді, яка і Вайнона Райдер, які знали актора близько. Але все це, тим не менш, не допомогло акторові.

Прес-секретар The Sun у своїй заяві зазначив, що таким чином вони підтримали всіх жертв домашнього насильства за останні 20 років. "Жертви домашнього насильства не повинні мовчати, і ми дякуємо судді за його ретельний розгляд справи, а також Ембер Херд за її мужність у дачі показань у суді", - сказав він.

На даний момент Джонні Депп страждає не тільки від зруйнованої репутації. Як повідомляють ЗМІ, в результаті розглядів він втратив сотні мільйонів доларів і зараз на межі розорення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня цивільна дружина Джонні Деппа і його юна дочка підкорили Париж своїм спільним виходом у світ.