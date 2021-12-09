Білик у новому кліпі показала дівчатам, як зустрічати коханого: туфлі та пальто на голе тіло

Ірина Білик порадувала численних шанувальників новеньким кліпом на свій хіт "Мені подобається". Примадонна української естради для цієї відеороботи постала в цілих семи образах, а в одній зі сцен знімалася практично оголеною.

Кліп на трек "Мені подобається" побачив світ 9 грудня на каналі артистки в YouTube.

Як зізнається Ірина Білик, композиції про щасливе кохання вона виконує рідко, а сам твір називає "піснею своєї мрії".

"Це розповідь про те, що коли між людьми є справжні почуття, то між ними повинні бути увага, повага і подарунки", - говорить артистка.

Ірина Білик представила новий кліп на пісню "Мені подобається" (фото: прес-служба співачки)

Кліп зняв режисер Герман Ненов спільно з Finegold Production - це вже не перша його співпраця з Іриною.

"Я люблю працювати з молодими талановитими і працьовитими режисерами, люблю експерименти. У Германа мені сподобалося трепетне індивідуальне ставлення до кожного артиста, тому я вирішила створити з ним ще одну роботу", - висловлюється зірка.

Ірина Білик у кліпі "Мені подобається" постала у семи образах (фото: прес-служба співачки)

Зйомки проходили в Києві в павільйоні та на даху універмагу "Україна", і під час процесу Білик довелося неабияк промерзнути на вершині висотки в один з найхолодніших і вітряних днів осені.

Відео: клин на пісню Ірини Білик "Мені подобається"

"О восьмій ранку на даху торгового центру вітер продуває просто наскрізь, розпатлує мою зачіску, а я в шикарному вбранні зображую невимушену радість", - ділиться емоціями співачка.

В одній зі сцен кліпу Ірина фігурує практично голою: так, з одягу на ній тільки біле пальто і білі човники на шпильці.

Ірина Білик на зйомках кліпу "Мені подобається" (фото: прес-служба співачки)

Зараз зірка зазначає, що такий образ може надихнути жінок на експерименти в домашніх умовах зі своєю коханою людиною.

"Мені здається, після перегляду цього кліпу для багатьох дівчат має стати новим трендом і навіть традицією - зустрічати коханого практично оголеною, але в красивих туфлях і шикарному пальті!"- сміється Білик.

Ірина Білик на зйомках кліпу на хіт "Мені подобається" (фото: прес-служба співачки)