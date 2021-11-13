Бажання побешкетувати: Білик в епатажному образі порівняли з Мадонною
Ірина Білик любить дивувати своїх шанувальників і не боїться змін. Життєрадісна і безжурна зірка, яка нещодавно розлучилася з чоловіком російським режисером і фотографом Асланом Ахмадовим, переконана - їй обов'язково пощастить в особистому житті і вона ще відгуляє з розмахом веселе весілля.
Про свій кокетливий і грайливий настрій співачка повідомила в Instagram.
Вона запостила фото в досить епатажному образі. Оригінальний синій костюм зі спідницею в білу смужку і множинними розрізами, пояс-корсет, сітчасті колготи, шкіряні чорні мітенки і головний акцент – металеві декоративні конуси на грудях. До слова подібні бюстгальтери-конуси любить використовувати в своїх сценічних вбраннях Мадонна.
Ірина Білик показала пікатний епатажний образ (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Є величезне бажання побешкетувати. Хто зі мною?"- поцікавилася артистка і додала хештег "вечір перестає бути млосним".
Під фото шанувальники Білик вирішили підтримати її грайливий настрій і обдарували артистку компліментами.
- Ірочка! Ви супер!
- Дуже красива! Як завжди
- Схудла! Розумниця
- Красива
- Ви бомбічна людина
- Ах, яка жінка
- Та хто ж уженеться за такою зіркою? Всі стухнут поряд
- Найкрасивіша
- Мадонна!
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла, що Ірина "поскаржилася" на неї чоловікові Королеви ночі Вадиму. Після одкровень колеги Білик образилася на неї, але вони швидко помирилися під час одного з ефірів "Танців з зірками 2021".