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У боді з вирізами і прозорих колготках: Світлана Лобода захопила фанатів відвертими фото

Автор: Lite

Лобода в новому чуттєвому образі

Світлана Лобода не афішує особисте життя. Наприклад, шанувальники не знають, зайняте серце співачки. А ще їм залишається тільки припускати, від кого у Світлани молодша дочка Тільда. Вже кілька років всі схиляються до думки, що дівчинка - дочка відомого епатажного виконавця з Німеччини - Тілля Ліндеманна. Правда, нещодавно сам Тілль висловився про жадібності слов'янських жінок, заявивши, що поки що весілля на одній з них не планує.

На цей раз співачка показала ауттейки з нового відео. Співачка лежить у пікантній позі на стильному кріслі. На ній боді з вирізами і напівпрозорі колготки, Світлана пікантно закинула перекинула волосся на обличчя.

"А тепер маленька пауза перед великим вибухом. Дві доби знімали новий відеокліп. І мені здається, я знаю, чого ви хочете. Який бачити мене далі...
так який же? Яку Lo ви любите?", - написала Лобода.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, що нещодавно Світлана порадувала фанатів знімками в бікіні. На фото, які запостила співачка, вона стоїть в микробикини чорного кольору і чорному капелюсі, образ доповнюють прикраси-намиста і чорні окуляри на півобличчя.

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