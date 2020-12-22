Богиня з 30-х: Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджу

Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик знову вразила шанувальників новим неймовірним образом.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію фото, на яких її просто неможливо впізнати.
Цього разу ведуча програми "Ранок з Україною" приміряла вбрання у стилі 1930-х років. За допомогою коротких грайливих кучерів, тоненьких брів та червоних вуст вона створила дуже елегантний та загадковий образ з минулого століття. Розкішна сукня з блискітками відкриває декольте ведучої та оголює стрункі ніжки.
Доповнюють вбрання делікатні рукавички, атласні туфлі, намисто та сережки з перлів і віяло.
"Трохи шику з 30-х. Щастить мені працювати зі справжніми феями краси, які одягнуть тебе з голочки, намалюють, а ти ходи і почувайся богинею з іншого століття. Дивишся потім на фото: "Наче ти й не ти..." Але це, мабуть, і є родзинка нашої професії – бути різною і при цьому залишатись собою. Але "рівно опівночі карета перетвориться на гарбуз", і не уявляєте, яка радість потім влізти в улюблені кросівки та спортивний стиль – і кроком руш", – написала Лілія.
Лілія Ребрик зачарувала шанувальників фантастичним образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик також поцікавилась у підписників, чи сподобався їм цей образ. Ті ж залишили сотні захопливих коментарів та зазначили, що в будь-якому вбранні телезірка виглядає приголомшливо.
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