Богиня из 30-х: Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджа

Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик снова поразила поклонников новым невероятным образом.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото, на которых ее просто невозможно узнать.
На єтот раз ведущая программы "Ранок з Україною" примерила наряды в стиле 1930-х годов. С помощью коротких игривых кудрей, тонких бровей и красных уст она создала очень элегантный и загадочный образ из прошлого века. Роскошное платье с блестками открывает декольте ведущей и обнажает стройные ножки.
Дополняют наряд деликатные перчатки, атласные туфли, бусы и серьги из жемчуга и веер.
"Немного шика из 30-х. Везет мне работать с настоящими феями красоты, которые оденут тебя с иголочки, нарисуют, а ты ходи и чувствуй себя богиней с другого века. Смотришь потом на фото: "Как будто ты и не ты..." Но это, пожалуй, и есть изюминка нашей профессии – быть разной и при этом оставаться собой. Но "ровно в полночь карета превратится в тыкву", и не представляете, какая радость затем влезть в любимые кроссовки и спортивный стиль – и шагом марш", – написала Лилия.
Лилия Ребрик очаровала поклонников фантастическим образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик также поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им этот образ. Те же оставили сотни восторженных комментариев и отметили, что в любом наряде телезвезда выглядит потрясающе.
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