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Богиня: Катерина Кухар похвалилася ідеальною фігурою в сукні з відвертим розрізом

Автор: Lite

Суддя "Танці з зірками 2020" захопила шикарною фігурою

Катерина Кухар - одна з найпопулярніших телеперсон, а ще - одна з найяскравіших. Судья "Танці з зірками 2020" то і справа захоплює своїх фоловерів стильними образами. На одному з постів Катерина приміряла вишукане плаття бежевого відтінку. З тонким поясом на талії, відкритими плечима, розшите бісером і прикрашене аплікацією у вигляді тонких гілочок, воно зробило струнке тіло теледіви просто досконалим. Образ завершили прикраса з пір'я на голові, підвіски на шиї, макіяж з акцентом на очі і розкішна укладання. Фанати були в захваті, назвавши Кухар королевою.

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На цей раз у своєму мікроблозі Катерина запостила знімок для відомого українського видання, на ньому зірка демонструє шикарну фігуру в стильному вбранні: біле плаття з відвертим розрізом, яскрава синьо-блакитна куртка і високий каблук. У Катерини пишна зачіска і стильний макіяж.

Катерина Кухар гуляє в шикарній сукні (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Они так здорово бродят по улицам -
Влюблённые, медленно, с радостью...
Верят, что всё обязательно сбудется,
Да как им хватает наглости.

Чувствуют себя нужными,
Свет им на лица падает...
Сегодня просто простужена,
Обычно они меня радуют...", - зробила романтичний підпис до власного знімку Катерина.

Шанувальники були просто у шоці від краси Катерина на новому знімку і залишили коментарі, повні захоплення: "Поєднання краси, таланту, розуму, ніжності... І це в одній чарівні жінці!!! Катю, ви неперевершена!", "Катерина, ви супер", "Богиня", "Чарівна", "Надихаюся вами!".

Нагадаємо, Катерина Кухар зважилася на відверте зізнання та розсекретила своє студентське прізвисько. За словами балерини, їй не один раз довелося червоніти за п'яту точку.

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