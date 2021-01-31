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Богиня Мальдів: Нікітюк у прозорому халаті подражнила хвилюючими формами на тлі заходу

Новость на русском → Мальдіви, Неділя 31 січня 2021 11:17
Богиня Мальдів: Нікітюк у прозорому халаті подражнила хвилюючими формами на тлі заходу Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк не відстає від зіркових колег і друзів – для зимової відпустки вона облюбувала Мальдіви, де також нещодавно відпочили Санта Димоплос з чоловіком і донькою, а також Слава з гурту НеАнгели. Ведуча не упускає можливість покрасуватися в численних купальниках і зайвий раз продемонструвати стрункі форми. Цього разу Леся зачаровувала шанувальників атмосферним знімком на тлі заходу і океану.

На сторінці в Instagram вона показала фото зі спини – кадр ніби зроблений випадково. У центрі барвистоъ фотолистівки – довгонога Леді Ле в прозорому халаті-накидці, накиутому поверх бікіні. Волосся зірки зібране в пучок на потилиці. Вона позує на вузькій кромці басейну, що йде в океан.

Богиня Мальдів: Нікітюк у прозорому халаті подражнила хвилюючими формами на тлі заходу

Леся показала атмосферні кадри на заході (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Шо там в Києві? Сніг?" - запитала у шанувальників ведуча в жартівливій формі. "Богиня", - зробила комплімент Санта Дімопулос. Шанувальники Леді Ле стали доповідати їй про погодні умови в своєму місті і попутно робити компліменти.

  • Краса
  • Яке фото, Леся
  • Вогонь, що тут сказати
  • Фото казкове
  • Ну як завжди - шик
  • Богиня Мальдів
  • Прекрасна
  • Леська, ти супер
  • Круте фото
  • Царівна лебідь
  • Нереальна

До речі, Леся в розділі сторіс показала свій "образ дня", який складався з оригінального бікіні на зав'язках, що підкреслив стрункі форми ведучої. Вона також улаштувала підводну фотозйомку.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зробила чесне зізнання про особисте життя.

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