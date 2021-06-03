Богиня пляжу: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в купальнику

Тіна стоїть біля пальми, загадково дивлячись в камеру. Образ Кунакі склали білий купальник в білизняному стилі, доповнений ременем з великими намистинами. Волосся зірці заплели в дрібні кіски, що зробило образ засмаглої красуні ще більш екзотичним.

Варто було фото з'явитися на сторінці бренду в мережі, як на Тіну обрушився шквал компліментів: "Королева", "Вогонь", "Чудова", "Богиня пляжу"... Сама дівчина поспішила зробити репост знімка собі в сторіз.

Тіна Кунакі підкорила стрункою фігурою (фото: instagram.com/cuup)

До слова, Тіна часто сама демонструє моделі власної лінії. Дівчина обожнює комплекти в стилі ретро з широкими лямками і трусиками з високою посадкою. Хоча на витонченій фігурі красуні будь-який фасон виглядає відмінно. Нагадаємо, цього літа ретро-моделі знову на піку популярності.

Тіна Кунакі с другом (фото: instagram.com/tinakunakey)

У своєму блозі Кунакі також показала фото зі своїм другом. На спільному фото молоді люди обіймаються, стоячи посеред вулиці. На Тіні надіто крихітне чорне плаття з пишною спідницею, яке візуально зробило її ноги просто нескінченними.