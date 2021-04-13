Бомбезно красива! Леся Нікітюк в пікантному купальнику викликала ажіотаж у мережі
Леся Нікітюк не так давно повернулася з жаркого Єгипту в Київ. Ведуча провела незабутній час з друзями на популярному курорті і тепер ностальгує за релаксом на пляжі. Крім того, в телефоні зірки чимало фото з минулої відпустки, адже вона часто подорожує. Леді Ле вирішила подражнити юзерів і показала знімок в "голому" купальнику.
Леся опублікувала в Instagram гарячий кадр на тлі пальм і блакитної океанічної води.
Довгонога ведуча розташувалася на пірсі і прийняла вигідну позу перед об'єктивом фотографа. Струнку фігуру телезірка підкреслила за допомогою оригінального купальника тілесного кольору з чорними вставками. Її волосся розтріпав вітер, а очі Леся сховала за сонячними окулярами трендової форми.
"Передивилась фотки з Мальдів.. побігла за Баунті", - з гумором констатувала Леся.
Леся захопила пікантним монокіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Знаменитості не змогли пропустити у стрічці гаряче фото Леді Ле. "Позич ніжки!" - звернулися до довгоногої Лесі її подруга Даша Астаф'єва.
- Який красивий купальник
- Ексклюзивний купальник
- Купальник – вогонь
- Як ти бомбезно красива
- Яка Мавка! У Лесі дуже красиві форми
- Купальник клас, як і ти!
- Ти чарівна
- Краса в квадраті
- Купальник - супер. А ти - королева
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в коротких шортах позувала в центрі Києва з відомою спортсменкою.