Бомбезно красива! Леся Нікітюк в пікантному купальнику викликала ажіотаж у мережі

Леся Нікітюк не так давно повернулася з жаркого Єгипту в Київ. Ведуча провела незабутній час з друзями на популярному курорті і тепер ностальгує за релаксом на пляжі. Крім того, в телефоні зірки чимало фото з минулої відпустки, адже вона часто подорожує. Леді Ле вирішила подражнити юзерів і показала знімок в "голому" купальнику.

Леся опублікувала в Instagram гарячий кадр на тлі пальм і блакитної океанічної води.

Довгонога ведуча розташувалася на пірсі і прийняла вигідну позу перед об'єктивом фотографа. Струнку фігуру телезірка підкреслила за допомогою оригінального купальника тілесного кольору з чорними вставками. Її волосся розтріпав вітер, а очі Леся сховала за сонячними окулярами трендової форми.

"Передивилась фотки з Мальдів.. побігла за Баунті", - з гумором констатувала Леся.

Леся захопила пікантним монокіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знаменитості не змогли пропустити у стрічці гаряче фото Леді Ле. "Позич ніжки!" - звернулися до довгоногої Лесі її подруга Даша Астаф'єва.