Як боротися з осінньою хандрою: топ-5 способів від Наталії Могилевської

На фото Наталя зображена на тлі дороги і моста в стильному образі - на зірці довга бежева спідниця з розрізом і квітчаста блузка з запахом. Завершують аутфіт босоніжки на шпильці і сонцезахисні окуляри.

Наталія Могилевська розповіла, як бореться з осінньою депресією (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Блін, хлопці, я не готова! Хто як бореться з осінньою нудьгою? У кого які способи? Ділюся своїми лайфхаками", - написала виконавиця.

Топ-5 способів Наталії Могилевської, як боротися з осінньою хандрою:

1. Одягайтеся красиво!

Зараз велика різноманітність одягу на будь-який бюджет, будь-якої форми і будь-якого кольору. Внесіть різноманітність в сірі будні. Одягайтеся навіть вдома у вечірню сукню і дивіться улюблений фільм!

2. Балуйте своє тіло і шкіру

Сходити в закритий басейн, SPA, на масах, до косметолога. Такі дрібниці роблять нас щасливими!

3. Не пропускайте спортзал!

Не забувайте стежити за собою, адже осіння хандра - це не привід забити на все. Надихніть себе на тренування, щоб тіло потім надихало вас!



4. Приймайте гарячу ванну або душ

Чого не вистачає восени? Правильно, того самого літнього тепла. Гаряча ванна ввечері стане кращим заспокійливим і віддушиною.





Гаряча ванна покращить настрій і розслабить (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

5. Їжте більше фруктів і овочів

На осінь потрібно запасатися не зайвими кілограмами, а вітамінами, щоб відчувати себе завжди бадьоро і здорово, навіть в найхолодніший день.



"Тримайте хвіст пістолетом і рухайтеся далі, щоб ніяка осіння хандра не стала Вам перешкодою", - підсумувала співачка