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Я боялася, що це назавжди: Хейлі Бібер розповіла про хворобу чоловіка і сімейні труднощі

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Середа 03 листопада 2021 21:23
Я боялася, що це назавжди: Хейлі Бібер розповіла про хворобу чоловіка і сімейні труднощі Джастіл і Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Хейлі і Джастін Бібер завжди були зразковою парою, яка підтримувала один одного у важкі часи. І перший рік спільного життя став справжнім випробуванням. Про темні часи подружнього життя розповіла модель і бізнесвумен.

Хейлі і Джастін Бібер стали героями подкасту In Good Faith with Chelsea & Judah Smith.

"Я пам'ятаю, як дзвонила мамі кілька разів. Одного разу ми були в Брукліні, і я подзвонила їй, я плакала і говорила: "Я просто не можу цього зробити. Я ніяк не зможу зробити це, якщо так буде завжди". І я просто пам'ятаю, що мама була така спокійна по телефону. Вона сказала: "Це пройде, і з тобою все буде в порядку, і він буде здоровий, і ми тебе підтримуємо". І я дійсно відчуваю, що це нас дуже підтримувало", - каже Хейлі, згадуючи депресію чоловіка.

Я боялася, що це назавжди: Хейлі Бібер розповіла про хворобу чоловіка і сімейні труднощіПерший рік подружнього життя був найскладнішим (фото: instagram.com/haileybieber)

За словами дівчини, потім вона була впевнена - Джастін зможе вилікуватися, потрібно тільки почекати. Але це і було головною складністю - адже невідомо, скільки часу б пішло на це. Тим не менш, все склалося добре. І сам співак впевнений, що вилікувала його саме Хейлі - своєю любов'ю і турботою.

Я боялася, що це назавжди: Хейлі Бібер розповіла про хворобу чоловіка і сімейні труднощіХейлі Бібер буквально врятувала чоловіка (фото: instagram.com/haileybieber)

Нагадаємо, співак відправився лікуватися в 2019-му році, всього через кілька місяців після весілля.

"Я думаю, що у мене було багато проблем з відторгненням, з якими мені доводилося боротися, але вона була поруч зі мною кожен день. І я просто спостерігав це знову, і знову, і знову. І я просто став більш захищеним і більш впевненим у тому, де ми були в наших відносинах", - поділився спогадами і сам Джастін.

Також нещодавно стало відомо, що екс-кохана Джастіна Бібера Селена Гомес знайшла нового хлопця.

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