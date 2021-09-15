Джастін і Хейлі Бібер спровокували чутки про поповнення в родині: неможливо приховати

24-річна Хейлі Бібер була одягнена в облягаючу чорну сукню зі спокусливим декольте і нічим не видавала можливу вагітність. А ось її 27-річний чоловік Джастін Бібер своєю поведінкою змусив публіку задуматися. Справа в тому, що співак раз у раз клав руки на живіт дружини, чого зазвичай не робив. Хоча він, варто визнати, завжди поводиться вкрай ніжно і трепетно з дівчиною під час їх спільних виходів.

Джастін і Хейлі Бібер на червоній доріжці (фото :instagram.com/haileybieber)

Зрозуміло, сама пара ніяких коментарів з цього приводу не давала. Раніше в інтерв'ю Хейлі зізналася, що в Джастіні знайшла те, що шукала. І сподівається прожити з ним все життя.