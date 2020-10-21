Буде мінус на вагах: фітнес-тренер поділилася секретом схуднення

Тренер полетіла на відпочинок

Аніта Луценко нещодавно розповіла фоловерам свого Instagram, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями. А тепер тренер взагалі, здається, вивела формулу, як зробити так, щоб вага рухалась в мінус. Аніта вирушила на кілька днів до Єгипту – і, як виявилося, на шведському столі не так вже багато їжі, так що схуднення гарантовано, запевнила знаменитість.

Аніта Луценко виявилася легкою на підйом (фото: instagram.com/anitasporty/)

"За 2 дні виявилися легкими на підйом і поїхали у складі 5 мам і 11 дітей до Єгипту. Тест на корону треба здати не пізніше, ніж за 72 години (у мене взяли електронний, з печаткою, тільки до моменту прильоту його прислали).

Готель – як я люблю, гарний для очей, людей мало, їжі ще менше, все дуже солоне і вибір разів у 10 менше, ніж ми звикли на шведському. Але точно буде мінус на вагах", - поділилася враженнями Аніта.

"Прекрасного відпочинку", "Вау!", "Це моя мрія", "Спасибі, що ділитесь", - написали фоловери в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно фітнес-тренер висловилася про бодипозитив і своє ставлення до нього. Також експерт розповіла про роль держави в боротьбі із зайвою вагою.