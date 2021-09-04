Травесті-діва Монро розповіла про публічні камінг-аути і скандал зі Ступкою: "буде продовження"

Нещодавно співак Melovin зізнався у своїй бісексуальності зі сцени великого фестивалю. Публічні камінг-аути серед українських артистів чи потрібні і навіщо?

— Нарешті публічні, популярні і впливові люди почали відкрито говорити про свою природу. Це приклад для багатьох, хто живе в страху і жаху, що дізнаються про їх орієнтацію. Жити чесно з собою - це одночасно і складно і легко. Але початок покладено, а значить, буде продовження.

Не так давно телеведучий і актор Дмитро Ступка в ефірі одного з телеканалів дозволив собі назвати вас "воно". Як ви вважаєте, чому так сталося, і що б ви сказали ведучому, якби були присутні в студії?

— Чому так сталося, потрібно запитати у ведучого і керівництва, яке наймає співробітників на телеканал. Навряд чи хтось із ведучих українського ТБ ризикнув би звернутися до мене в обличчя займенником "воно". Це потрібно бути зовсім відбитим. Але якби таке сталося, я б поправила, продовжила ефір, а потім би зажадала вибачень і подала до суду. А так, вийшло ніби невдалий жарт, в гірших традиціях раннього "95 кварталу". Хоча по факту, в 2021 році так мислити і жартувати в ЗМІ і на ТБ - ганьба! Але не можна злом відповідати на зло, це породження ще більшого зла. Тому я простягнула руку допомоги і опублікувала сторіс, в якій тегнула Ступку і написала, що не тримаю образ. Дійсно, ми знайомі, і я жодного разу не чула на свою адресу якихось образливих висловлювань.

Останнім часом активно займаєтеся своєю музичною кар'єрою, навіщо вам це зараз потрібно?

— У мене зараз є відчуття вільного часу, бажання, ресурсу. І партнер є, який пише пісні і зі мною на одній хвилі.

Хто виступає вашим конкурентом в шоу-бізнесі? Чим ви перевершуєте його/її/їх?

— Як би не звучало, але мій головний конкурент - я сама. Мої орієнтири - це бажання творити: музика, блогінг, громадська діяльність, просвітництво і телебачення. Чим більше я працюю, не відволікаючись на інших, порожні розмови і обговорення, тим якісніше і затребуваніше мій продукт! Але для мене головне, щоб від моєї творчості була користь. І я отримувала задоволення.

Ані Лорак чи Тіна Кароль? З ким із зірок ви б хотіли заспівати дуетом?

— Дякую, але ні з ким з них. У мене вже є дует TOBIZDA з Льошею Донцовим. Наш дебютний кліп на сингл "Я хочу ТрамПамПа" вже набрав 100 000 переглядів на YouTube. І це тільки початок, я в це вірю.

А як ви ставитеся до концертів українських виконавців у Росії?

— Я вважаю, що це зрада. Зрадників я подумки ховаю в своїй пам'яті.

Ви влаштували експеримент і провели цілий тиждень життя в масці. Для чого? Чим це завершилося?

— Ооо! Це було епічно і досить складно. Метою даного експерименту було бажання наочно показати, як важко, дискомфортно і безглуздо жити в масці того, ким ти не є. Але люди, що живуть в масці, все ж знімають їх. У моменти близькості з тими, кому, як їм здається, вони можуть довіряти. Але це не завжди так. Довіряти можна тільки собі. І турбота про своє здоров'я - це тільки твоя зона відповідальності. Потурбуватися про свою безпеку в силах кожного! Як би не змінювалися наші партнери і ким би вони не були, ми повинні знати, що ми захищені. Експеримент вдався і викликав резонанс.

Я намагалася розповісти українцям про PrEP, препарат, про який вже кілька років знають в Європі та Америці. І нарешті його можна отримати у всіх регіонах країни завдяки БО "100 відсотів Життя". Це захист від ВІЛ і можливість жити повноцінним статевим життям. Я вважаю, що це дуже круто, коли звичайні і дуже безпечні таблетки можуть не просто вберегти від інфікування, але і дати можливість відчути себе в безпеці.

Травесті-діва Монро розговорилася про особисте (фото: instagram.com/monritta)

А як ви ставитеся до незахищеного сексу? Чи було місце йому у вашому житті? Як в пориві пристрасті встигнути подумати про захист?

— Зізнаюся чесно, було пару раз, і це жахливо. Я була юна, неусвідомлена і безвідповідально ставилася до свого здоров'я. Наївно думала, що за раз нічого страшного не трапиться. І не сталося, а могло б. Тому не втомлюся повторювати: оберігайтеся або користуйтеся доконтактною профілактикою, але бережіть себе! Тільки ви несете відповідальність за своє здоров'я.