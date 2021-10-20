Буду ревнувати: Джамала зробила раптове зізнання про партнера і виліт з "Танців з зірками 2021"

"Я знову перемогла. Перемогла у змаганні зі стереотипами та упередженнями. Я довела собі і вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою, можна виграти всі вокальні конкурси, але все ж ризикнути, випробувати себе і прийти на танцювальний! Без жодного танцювального бекграунду. За два-три дні опановувати абсолютно новий стиль", - написала Джамала.

У кожному з 7-ми ефірів Джамала була абсолютно різною (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зазначила, що на головному паркеті країни статус, регалії та минулі досягнення не мають значення. Зате тут цінуються праця і щирість, яку співачка демонструвала в своїх номерах, рухах і па, словах і емоціях.

Джамала зізналася, що знайшла на проекті справжніх друзів і з одним з них одночасно навіть покинула шоу. Йдеться про українського каратиста і олімпійського чемпіона Станіслава Горуну.

Особливо тепло і трепетно зірка звернулася до свого партнера і високо оцінила його майстерність.

"Вже чекаю наступний сезон, щоб ти повернувся. А я буду ревнувати тебе до нової партнерки! Ти - справжнє відкриття, "Танці з зірками" давно не бачили танцівника твого рівня", – заявила Джамала.

Співачку підтримала її колега Alyona Alyona - саме вона в сьомому випуску "Танців з зірками 2021" виконала трек, під який Джамала і Анон санцювали реп на головному паркеті країни.

"Ти чудова, бо душа, вкладена в роботу, має набагато більше значення, ніж жага перемоги", - написала Олена.

Джамала і Антон стали справжніми друзями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Парнер Джамала, Антон Нестерко, також був щедрим на компліменти для зірки. Він назвав її бійцем, спортсменкою і переможницею.

"Ти впоралася воістину гідно! Це були сім приголомшливих і незабутніх для мене танців! Пишаюся! Чудова Людина! Справжній Переможець! 7-ми кратний переможець!"– написав він в фотоблозі.