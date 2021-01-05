Майбутня супермодель: Хайді Клум захопила красою 16-річної дочки

Хайді Клум - багатодітна мама, яка не втрачає нагоди проявити любов до всіх своїх дітей. Незважаючи на те що останнім часом модель переключилася на побудову сімейних відносин з молодим чоловіком, часу в неї вистачає на всіх.

Не так давно старша дочка Хайді - 16-річна Лені - знялася у своїй першій серйозній зйомці для глянцевого видання. Вона красується на обкладинці німецького Vogue. Хайді, яка склала компанію дочці в досить відвертій фотосесії, буквально засипала мережу знімками з даної фотосесії. Супермодель поблагословила дочку, яка починає непростий, але цікавий шлях у світі моди і пообіцяла підтримувати її, незважаючи ні на що.

Хайді Клум і Лені (фото: instagram.com/heidiklum)

І, схоже, вже почала активно це робити. Кілька годин тому 47-річна зірка показала нове фото з юною дочкою, яким просто підкорила мережу. Справа в тому, що Лені зростає неймовірною красунею, причому вельми схожою на свою зоряну маму. Те ж біляве волосся, миле личко і впевнений погляд... Що ж, цілком ймовірно, що перед нами майбутня супермодель.

Раніше ми писали, що Хайді Клум захопила шанувальників своєю досконалою фігурою, примірявши неймовірно спокусливий образ.