"Була впевнена - дітей у мене не буде": Фролова ошелешила історією про раптову вагітність

Василіса і Дмитро були знайомі досить довго - близько 15 років. Але по-справжньому пара зблизилася в момент переїзду Василіси на нову квартиру.

Фролова якраз закінчувала ремонт у своєму будинку і спонтанно почала листуватися з Дмитром. Невимушене спілкування обом приносило задоволення, і ведуча вирішила звернутися до чоловіка за допомогою.

"Він раптом опинився у мене в гостях, я кажу: "Ось, поїхали перевозити коробки, Я тут переїжджаю". І ми о пів на п'яту ранку почали перевозити коробки з книгами. Все дуже швидко закрутилося. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою", - зізнається Василіса.

Василіса розповіла про раптову пристрасть, яка подарувала їй довгоочікуване щастя (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Саме в новому будинку у Василіси і Дмитра стався перший секс, після якого телезірка і завагітніла.

"Ми наші відносини рахуємо з вагітності. Він каже: "Скільки ми там з тобою знайомі? Другий триместр?", - з посмішкою розповіла Фролова.

Також телеведуча розсекретила свої попередні стосунки, адже про особисте життя Фролової завжди було мало відомо. Так, до роману з Дмитром, вона 11 років зустрічалася з креативним директором Олександром Стрижельчиком. За словами Василіси, пара навіть побудувала будинок, де облаштувала дитячу, але малюка коханому знаменитість так і не народила. Відносини пари не можна було назвати безхмарними.

Василиса давно мріяла про малюка (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Потім я йшла, потім приходила. А ось побудували будинок, і все одно не складалося, і дітей я дуже хотіла, вони не виходили. Я була впевнена, що у мене вже не буде дітей", – розповіла Фролова.

Відносини з Стрижельчиком перервалися, коли Василиса завагітніла від Котеленця. З попереднім коханим Василіса розходилася погано і болісно. Чоловік важко переживав розрив, тим більше за таких обставин.

"Я завагітніла і відразу сказала, що все, вибачь, ось так... Діма чудовий батько, я вдячна долі, що ми зустрілися", – зізналася щаслива зірка.

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