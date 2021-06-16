"Была уверена – детей у меня не будет": Фролова ошарашила историей о внезапной беременности

Василиса и Дмитрий были знакомы довольно долго - около 15 лет. Но по-настоящему пара сблизилась в момент переезда Василисы на новую квартиру.

Фролова как раз заканчивала ремонт в своем доме и спонтанно начала переписываться с Дмитрием. Непринужденное общение обоим приносило удовольствие, и ведущая решила обратиться к мужчине за помощью.

"Он вдруг оказался у меня в гостях, я говорю: "Вот, поехали перевозить коробки, я тут переезжаю". И мы в полпятого утра начали перевозить коробки с книгами. Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой", - признается Василиса.

Василиса рассказала о внезапно вспыхнувшей страсти, которая подарила ей долгожданное счастье (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Именно в новом доме у Василисы и Дмитрия случился первый секс, после которого телезвезда и забеременела.

"Мы наши отношения считаем с беременности. Он говорит: "Сколько мы там с тобой знакомы? Второй триместр?", - с улыбкой рассказала Фролова.

Также телеведущая рассекретила свои предыдущие отношения, ведь о личной жизни Фроловой всегда было мало известно. Так, до романа с Дмитрием, она 11 лет встречалась с креативным директором Александром Стрижельчиком. По словам Василисы, пара даже построила дом, где обустроила детскую, но малыша любимому знаменитость так и не родила. Отношения пары нельзя было назвать безоблачными.

Василиса давно мечтала о малыше (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Потом я уходила, потом приходила. А вот построили дом, и все равно не складывалось, и детей я очень хотела, они не получались. Я была уверена, что у меня уже не будет детей", – рассказала Фролова.

Отношения с Стрижельчиком прервались, когда Василиса забеременела от Котеленца. С предыдущим возлюбленным Василиса расходилась плохо и болезненно. Мужчина тяжело переживал разрыв, тем более при таких обстоятельствах.

"Я забеременела и сразу сказала, что все, извините, вот так... Дима замечательный отец, я благодарна судьбе, что мы встретились", – призналась счастливая звезда.

Василиса честно рассказала о своих отношениях и материнстве