Людина не може бути невдоволеною: Даша Астаф'єва висловилася про свої оголені фото

Даша Астаф'єва – одна з найбільш гарячих і сексуальних представниць українського шоу-бізнесу. Шанувальники дівчини не раз заявляли, що її еротичні фото – це особа естетична насолода, але співачці доводилося витримувати чимало критики через пікантні фотосети. Даша вирішила не мовчати і встала на захист своєї сексуальності.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відвертий пост. Її часто звинувачують у надмірній відвертості, адже вона не соромиться демонструвати красу оголеного тіла на камеру і виставляти пікантні фото на загальний огляд. Даша нерідко отримує у відповідь критику і колючі зауваження, але не вважає відверту сексуальність чимось ганебним, а навпаки – оспівує її.

"Хочу підняти тему, яка для мене дійсно є рушійною силою життя. Думаю, багато хто з вас знають, як довго мене звинувачували в зайвої відвертості... як часто я ставала прикладом необгрунтованої агресії і звинувачень. Тому я хочу стати на захист щирості своєї природи!" - заявила вона.

Даша Астаф'єва любить брати участь у відвертих фотосетах (фото: instagram.com/da_astafieva)

"На сексуальній енергії будується все. Це і є двигун, розвиток глобальних процесів. Я пишу, щоб вкотре нагадати вам, що прийняття себе і своєї сексуальності, свободи і щирості допомагає кожному з нас розвиватися, пізнавати себе через задоволення! Щаслива людина не може бути незадоволеною, вона не може соромитися себе і своїх бажань. Вона може говорити про це пошепки, або кричати на весь світ, може це заспівати або перенести на полотно... але, важливо про це говорити, не соромитися! Не робити з цього табу. Щастя - це в багатьох аспектах і є задоволення", - поділилася своїми міркуваннями Даша.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва у вінтажном плаття і сітчастих колготках підкорила ефектним фотосетом.