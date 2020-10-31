Человек не может быть неудовлетворенным: Даша Астафьева высказалась о своих обнаженных фото

Даша Астафьева – одна из самых горячих и сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Поклонники девушки не раз заявляли ей, что ее эротические фото – это особе эстетическое наслаждение, но певице приходилось выдерживать немало критики из-за пикантных фотосетов. Даша решила не молчать и встала на защиту своей сексуальности.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала откровенный пост. Ее часто обвиняют в излишней откровенности, ведь она не стесняется демонстрировать красоту обнаженного тела на камеру и выставлять пикантные фото на всеобщее обозрение. Даша нередко получает в ответ критику и колкие замечания, но не считает откровенную сексуальность чем-то постыдным, а наоборот – воспевает ее.

"Хочу затронуть тему, которая для меня действительно является движущей силой по жизни. Думаю, многие из вас знают, как долго меня обвиняли в излишней откровенности... как часто я становилась примером необоснованной агрессии и обвинений. Поэтому я хочу стать в защиту искренности своей природы!" - заявила она.

Даша Астафьева любит участвовать в откровенных фотосетах (фото: instagram.com/da_astafieva)

"На сексуальной энергии строится все. Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов. Я пишу, чтобы очередной раз напомнить вам, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие! Счастливый человек не может быть неудовлетворенным, он не может стесняться себя и своих желаний. Он может говорить об этом шепотом, либо кричать на весь мир, может это спеть или перенести на полотно... но, важно об этом говорить, не стесняться! Не делать из этого табу. Счастье - это во многих аспектах и есть удовлетворение", - поделилась своими рассуждениями Даша.

Напомним, что ранее Даша Астафьева в винтажном платье и сетчатых колготах покорила эффектным фотосетом.